Работникам компаний Тюмени запретили ходить на корпоративы

«В центральных офисах нефтяных компаний и нескольких банках такой запрет действительно ввели. Причем, там не только отменили новогодние корпоративы, но и запретили сотрудникам собираться в барах самостоятельно», — уточнил собеседник издания.

Также в числе возможных наказаний сотрудника, развлекающегося с коллегами в общественных заведениях, предусмотрено лишение годовой премии. Следить за исполнением приказа об отмене корпоративов будут специальные комиссии, которые создали на предприятиях. Отмечается, что их представители собираются совершать рейды по барам и ресторанам.