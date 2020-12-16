Работникам компаний Тюмени запретили ходить на корпоративы
Работникам крупных компаний Тюмени запретили участвовать в корпоративах по причине распространения COVID-19. Нарушение требования грозит штрафом и увольнением, пишет сайт URA.ru со ссылкой на источник.
«В центральных офисах нефтяных компаний и нескольких банках такой запрет действительно ввели. Причем, там не только отменили новогодние корпоративы, но и запретили сотрудникам собираться в барах самостоятельно», — уточнил собеседник издания.
Также в числе возможных наказаний сотрудника, развлекающегося с коллегами в общественных заведениях, предусмотрено лишение годовой премии. Следить за исполнением приказа об отмене корпоративов будут специальные комиссии, которые создали на предприятиях. Отмечается, что их представители собираются совершать рейды по барам и ресторанам.