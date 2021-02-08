facebook_pixel
    08 февраля 2021, 16:09

    Работник уральского аэропорта кидал багаж пассажиров на снег

    Артур Блянихов

    Челябинская модель Наталья Теребкова выложила на своей странице в Instagram видео с сотрудником екатеринбургского аэропорта Кольцово, который при разгрузке багажа кидал сумки пассажиров на заснеженный асфальт. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    В пресс-службе аэропорта отметили, что работник должен был дождаться, когда подвезут багажную тележку и переместить в нее чемоданы с транспортировочной ленты.

    «Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы», — заверили представители Кольцово.