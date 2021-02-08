Работник уральского аэропорта кидал багаж пассажиров на снег
Челябинская модель Наталья Теребкова выложила на своей странице в Instagram видео с сотрудником екатеринбургского аэропорта Кольцово, который при разгрузке багажа кидал сумки пассажиров на заснеженный асфальт. Об этом сообщило ИА Ura.ru.
В пресс-службе аэропорта отметили, что работник должен был дождаться, когда подвезут багажную тележку и переместить в нее чемоданы с транспортировочной ленты.
«Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы», — заверили представители Кольцово.