Работник уральского аэропорта кидал багаж пассажиров на снег

В пресс-службе аэропорта отметили, что работник должен был дождаться, когда подвезут багажную тележку и переместить в нее чемоданы с транспортировочной ленты.

«Однако он нарушил процедуру выгрузки багажа. Мы проведем внутреннее расследование и сделаем необходимые выводы», — заверили представители Кольцово.