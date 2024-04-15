Общество 15 апреля 2024, 16:47 Работник охраны природы Хомяков посоветовал не срывать плоды с яблонь в Москве

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В московской почве присутствуют определенные виды загрязнителей, превышающие предельно допустимую концентрацию. По этой причине не стоит срывать и употреблять в пищу плоды столичных яблонь, сообщил почетный работник охраны природы Дмитрий Хомяков радиостанции «Говорит Москва».

«Почвы локально имеют повышенный фон загрязнения. Мы не знаем качество тех плодов, которые произрастают на наших городских почвах», — подчеркнул он.

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Хомяков также отметил, что антропогенная нагрузка в Москве значительная, поэтому цветами яблонь лучше просто любоваться. Это поможет избежать возможных негативных последствий для организма.