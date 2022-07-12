Работник из Душанбе пытался провезти контрафактные товары через аэропорт Петербурга

В петербургском аэропорту Пулково сотрудниками таможни был задержан предприниматель из Душанбе, который пытался перевезти контрафактные кепки и панамы. Об этом написали «Невские новости».

Как уточнили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, во время досмотра у мужчины были изъяты 939 головных уборов разных моделей и размеров с логотипами известных мировых брендов.

Мужчина пытался убедить таможенников, что вез товары для себя. Правоохранители составили протокол по статье «Недекларирование товаров». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела из-за ущерба, нанесенного компаниям-правообладателям.