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    14 января 2021, 22:33

    Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

    Кирилл Фролов

    Пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе соцсети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который регистрирует проблемы с интернет-сервисами.
    Пользователи сообщили о сбое в работе «ВКонтакте»

    Перебои возникли около 21:00 мск и в основном завершились после 22:00. На недоступность сервиса жаловались в подавляющем большинстве случаев жители России — Москвы, Петербурга и других крупных городов европейской части страны.

    Почти у половины пользователей были проблемы с десктопной версией соцсети (44%), столько же говорили о невозможности отправить сообщение. Каждый десятый, оставивший отзыв на Downdetector, не смог войти в свою учетную запись.

    Проблемы у пользователей соцсети возникали в январе уже несколько раз — россияне жаловались на работу «ВКонтакте» 4, 10, 13 числа.

    Накануне крупный сбой произошел в работе Skype. Сервис «лег» в Индии и Пакистане, а также у части юзеров из Америки, России и Украины. До этого со сбоем столкнулись пользователи приложения банка «Тинькофф».

    UPD: В соцсети прокомментировали «360» информацию Downdetector о сбое. «Менее чем у 0,6% пользователей в течение нескольких минут могли возникать трудности с загрузкой сообщений, но мы оперативно восстановили работу», — сообщили во «ВКонтакте».