Работавшая в купальнике тульская медсестра стала телеведущей

Медсестра из Тулы Надежда Жукова будет рассказывать о погоде в региональном телеэфире. Девушка стала известной на всю Россию, когда пришла в палату к пациентам инфекционной больницы в прозрачном защитном костюме, который надела поверх купальника из-за жары.

Как сообщила ГТРК «Тула», Жукова продолжает работать медсестрой и собирается стать врачом. Для нее выход в телевизионный эфир — это вызов и новый опыт.

«Для меня действительно это в новинку. <…> Поэтому это огромный опыт, я считаю. Спасибо большое, что предложили попробовать. Мои родители сегодня будут смотреть. Вечером после работы будут всем семейством ждать», — рассказала медсестра.

Девушку пригласили попробовать свои силы в качестве телеведущей в рамках проекта российских врачей, медсестер и санитаров. Прогноз погоды от Жуковой покажут вечером 22 июля.

Фото медсестры в купальнике во время работы появилось в Сети в мае. Сначала руководство инфекционного госпиталя в Тульской областной клинической больнице сделало ей замечание, однако ее поддержал губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Глава региона поблагодарил ее за труд. Он подчеркнул, что медиков надо хвалить за работу, а не ругать за внешний вид.