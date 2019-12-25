Работать в новогодние праздники намерены свыше половины россиян

В новогодние каникулы более половины россиян не будут отдыхать. При этом каждому пятому жителю страны предстоит пятидневная рабочая неделя.

Долю работающих в январские праздники назвала газета «Известия» со ссылкой на информацию сервиса по поиску работы. Трудиться с 1 по 8 января выйдут 58% россиян, а пятидневка ждет 22% из них. Посменная работа ждет 26% респондентов, у четверти (25%) опрошенных график на каникулах гибкий.

Эксперты уточнили, что большинство трудящихся в праздничные дни заняты в сфере обслуживания. На работу придут продавцы, кассиры, официанты, курьеры и другие сотрудники. Трудовые будни также ждут полицейских, пожарных, медиков и работников транспортной системы.

Сверхурочно люди согласны трудиться либо ради отгулов в будущем, либо для получения дополнительного дохода. При этом 40% россиян предпочли бы работать в праздники по привычному графику ради денежной компенсации.

Специалисты добавили, что в предыдущие годы в январские праздники работало меньшее количество россиян. Не отдыхали по этой причине порядка 40% респондентов.

Тем жителям страны, кто не собирается выходить на каникулах на работу, в Роструде напомнили, как оплачиваются праздничные дни.