21 декабря 2023, 12:45
«Работа.ру»: всего 8% россиян запланировали отпуск на декабрь
Последний месяц зимы — время подведения итогов трудовой деятельности. Некоторые сотрудники, желая избежать рутины, берут отпуск в декабре. В этом году всего 8% россиян запланировали предпраздничный отдых, передал Life результаты опроса сервиса «Работа.ру».
Из указанного числа респондентов 43% собираются покупать подарки, украшать дом и готовить еду. Столько же голосов набрал вариант «встречи с родственниками и друзьями». Еще 34% намерены хорошо выспаться.
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В список популярных занятий на время декабрьского отпуска также попали просмотр фильмов и сериалов, ремонт, поездка в теплые края, забота о здоровье.
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