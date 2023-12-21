Общество 21 декабря 2023, 12:45 «Работа.ру»: всего 8% россиян запланировали отпуск на декабрь

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Последний месяц зимы — время подведения итогов трудовой деятельности. Некоторые сотрудники, желая избежать рутины, берут отпуск в декабре. В этом году всего 8% россиян запланировали предпраздничный отдых, передал Life результаты опроса сервиса «Работа.ру».

Из указанного числа респондентов 43% собираются покупать подарки, украшать дом и готовить еду. Столько же голосов набрал вариант «встречи с родственниками и друзьями». Еще 34% намерены хорошо выспаться.

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В список популярных занятий на время декабрьского отпуска также попали просмотр фильмов и сериалов, ремонт, поездка в теплые края, забота о здоровье.