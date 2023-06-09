Общество 09 июня 2023, 11:45 «Работа.ру»: вакансия технического архитектора для EDGE computing стала самой высокооплачиваемой в Москве в июне

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Специалисты в сфере технической архитектуры для EDGE computing могут претендовать на одну из самых высоких заработных плат в Москве в июне. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Зарабатывать до 300 тысяч в месяц также могут супружеские пары, которые будут помогать семьям вести хозяйство.

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На зарплату от 200 тысяч рублей может рассчитывать стоматолог при условии опыта работы и соответствующей квалификации.

Отмечается, что больше всего россиян с самыми высокими доходами проживают в Чукотском автономном округе.