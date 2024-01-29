Общество 29 января 2024, 13:04 «Работа.ру»: умение планировать назвали самым ценным навыком на рынке труда в 2024 году

Читать 360tv в

Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, на какие навыки обращают внимание наниматели в 2024 году. Результаты исследования опубликовали «Известия».

Самым ценным для карьерного развития оказалось умение планировать. По мнению работодателей, хороший сотрудник должен грамотно управлять проектами и эффективно использовать время.

Реклама

В список также попали креативность, способность решать проблемы, аналитическое мышление, а также многозадачность.