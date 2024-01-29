29 января 2024, 13:04
«Работа.ру»: умение планировать назвали самым ценным навыком на рынке труда в 2024 году
Сервисы «Работа.ру» и «СберПодбор» выяснили, на какие навыки обращают внимание наниматели в 2024 году. Результаты исследования опубликовали «Известия».
Самым ценным для карьерного развития оказалось умение планировать. По мнению работодателей, хороший сотрудник должен грамотно управлять проектами и эффективно использовать время.
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В список также попали креативность, способность решать проблемы, аналитическое мышление, а также многозадачность.
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