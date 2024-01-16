Общество 16 января 2024, 11:58 «Работа.ру»: транспорт и логистика вошли в топ отраслей в Москве с зарплатой более 100 тысяч рублей

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Эксперты сервиса «Работа.ру» составили топ отраслей в столице и области с заработной платой свыше 100 тысяч рублей. Результаты исследования опубликовала «Москва 24».

На первой строчке оказались вакансии, итоговая зарплата на которых зависит от результата трудовой деятельности, например, от количества выполненных заказов.

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Второе место заняла отрасль транспорта и логистики. Далее идут предложения производственного и агропромышленного секторов, за ними — строительство и недвижимость. Закрывает список сфера торговли.