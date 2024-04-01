Общество 01 апреля 2024, 16:52 «Работа.ру»: специалист по недвижимости и руководитель рекламного отдела могут получать до миллиона в месяц

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Среди самых высокооплачиваемых вакансий апреля стали специалист по недвижимости в Сочи и руководитель рекламного отдела в Москве, им пообещали от 500 тысяч до миллиона рублей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис «Работа.ру».

Высокую зарплату предложили также главврачу стоматологической клиники в Красноярске. Должность предполагает заработок до полумиллиона рублей.

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Как добавила «Свободная Пресса», старший механик в Петропавловске-Камчатском может рассчитывать на оклад от 300 тысяч рублей.

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