15 июня 2023, 13:32
«Работа.ру»: сентябрь и октябрь назвали лучшими месяцами для подбора персонала
В России лучшими месяцами, чтобы найти новых сотрудников, работодатели считают сентябрь и октябрь. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру».
Согласно результатам опроса, 51% работодателей считает лучшим месяцем октябрь, а 46% — сентябрь. Считается, что осенью соискатели более оперативно отвечают и выходят на связь.
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Еще 30% заявили, что время года вообще не имеет значения, хорошего кандидата можно найти в любое время.
Работа
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