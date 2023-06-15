Общество 15 июня 2023, 13:32 «Работа.ру»: сентябрь и октябрь назвали лучшими месяцами для подбора персонала

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В России лучшими месяцами, чтобы найти новых сотрудников, работодатели считают сентябрь и октябрь. Об этом сообщил RT со ссылкой на исследование сервисов «СберПодбор» и «Работа.ру».

Согласно результатам опроса, 51% работодателей считает лучшим месяцем октябрь, а 46% — сентябрь. Считается, что осенью соискатели более оперативно отвечают и выходят на связь.

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Еще 30% заявили, что время года вообще не имеет значения, хорошего кандидата можно найти в любое время.

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