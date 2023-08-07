Общество 07 августа 2023, 16:07 «Работа.ру»: россиянки считают холостяков в сфере IT самыми перспективными

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Большинство россиянок заявили, что считают самыми завидными и перспективными женихами сотрудников IT-отрасли. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Более 35% опрошенных выделили нефтегазовую отрасль, еще 29% — банковский сектор и финансы. Около 20% россиянок к самым завидным холостякам отнесли строителей.

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Как сообщил сайт kp.ru, выйти замуж за работников транспорта и логистики готовы 10% респонденток.