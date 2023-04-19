Общество 19 апреля 2023, 10:41 «Работа.ру»: россияне тратят на непредвиденные расходы от 6 до 15 тысяч рублей в месяц

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Большинство россиян ежемесячно тратят от шести до 10 тысяч рублей на непредвиденные расходы. Об этом сообщил RT со ссылкой на результаты исследования сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

Более 55% опрошенных отметили, что чаще всего тратят отложенные деньги на медицинские услуги. Только 3% соотечественников готовы потратить не по плану более 50 тысяч рублей.

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"МК в Питере" написал, что почти каждый третий россиянин непредвиденно тратил деньги на обувь и одежду.