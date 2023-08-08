Общество 08 августа 2023, 12:31 «Работа.ру»: почти 70% россиян приносят с собой еду на работу

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Более 69% российских сотрудников приносят на работу обеды из дома. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на результаты исследования компаний «Работа.ру», «СберМаркетинг» и «ВкусВилл».

Около 13% россиян признались, что питанием в течение дня их обеспечивает работодатель. Более 28% сотрудников придерживаются диеты, еще 34% респондентов полностью отказались от сахара.

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Отмечается, что только 4% соотечественников самостоятельно заказывают обеды в офис.