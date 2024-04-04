04 апреля 2024, 15:50
«Работа.ру»: каждый третий россиянин возвращается на прежнее место работы
Каждый третий россиянин, а именно 31% опрошенных, ответил, что возвращался на прежнее место работы. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».
Чаще всего причиной возвращения были деньги. Финансовая сторона заставила снова взяться за прежнюю работу 55% респондентов.
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Еще 42% назвали причиной понимающего руководителя. Наконец, 35% опрошенных вернулись из-за комфортного графика, добавил сайт KP.RU.
Работа
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