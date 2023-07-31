Общество 31 июля 2023, 13:32 «Работа.ру» и «СберЗдоровье»: 64% россиян рассказали, что не замечают разницы между работой летом и зимой

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Аналитики сервисов «Работа.ру» и «СберЗдоровье» во время опроса выяснили, что 64% россиян не замечают разницы в работе в летний и зимний периоды. Результатами исследования поделилась «Газета.Ru».

Еще 23% рассказали, что им гораздо проще работать в зимний период, а 13% — лучше работать летом. Чаще о трудностях в работе в летний период отвечали люди в возрасте старше 50 лет — таковых 40%.

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Опрошенные жаловались на жару, духоту, а также на то, что летом хочется больше времени проводить на природе, а не в офисе. Около 24% россиян указали на замедление рабочих процессов из-за отпусков.