Общество 17 января 2024, 16:57 «Работа.ру» и «СберПодбор»: четверть россиян сокращают общение с коллегами для повышения продуктивности

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Специалисты сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» составили топ самых популярных способов улучшения продуктивности в трудовой деятельности. Результаты исследования опубликовали «Известия».

Так, 47% респондентов заявили, что расписывают задачи на день, неделю и месяц для повышения результативности. Обед и отдых в четко определенное время помогают 27% участников. Еще 24% быстрее достигают целей благодаря сокращению общения с коллегами.

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В список также попали переработки в выходные, прослушивание музыки и перерыв на кофе, добавило ИА НСН.