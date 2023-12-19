Общество 19 декабря 2023, 11:27 «Работа.ру» и «Подработка»: более половины россиян планируют встречи с близкими в новогодние праздники

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Сервисы «Работа.ру» и «Подработка» провели опрос и узнали о планах россиян на январские выходные. Более половины (55%) собираются встретиться с родными и друзьями. Об этом сообщил RT.

Еще 30% респондентов заявили, что проведут новогодние праздники за чтением книг и просмотров фильмов в кругу семьи. Много гулять по городу намереваются 25% участников исследования, заняться своим здоровьем — 20%.

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В список популярных занятий попали спортивные тренировки, поиск дополнительного дохода, визиты в театр и изучение новой профессии.