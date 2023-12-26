Общество 26 декабря 2023, 12:26 «Работа.ру» и «ЮMoney»: россияне чаще всего дарят коллегам на Новый год наборы с чаем или кофе

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Специалисты сервиса «Работа.ру» и финтех-компании «ЮMoney» выяснили, какие презенты чаще всего выбирают россияне для коллег на Новый год. Об этом сообщил RT.

В топе оказались подарочные наборы с чаем или кофе (41%), а также сладости (28%) и елочные украшения (27%). Еще 17% респондентов приобретали книги, 14% — парфюмерию и косметику.

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Другими вариантами были названы теплые вещи, сертификаты и алкоголь.