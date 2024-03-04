Общество 04 марта 2024, 18:25 «Работа.ру»: большинство российских компаний убеждены в пользе коротких перерывов для сотрудников

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Большинство российских компаний, а именно 90%, видит пользу в коротких перерывах сотрудников. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «Работы.ру» и СберПодбора.

В опросе приняли участие представители более 400 компаний из разных регионов. Четверть из них высказалась за предоставление сотрудникам трех небольших перерывов помимо обеденного. Еще 22% руководителей посчитали, что достаточно будет двух дополнительных перерывов.

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При этом 28% участников исследования выступили за то, чтобы работники сами выбирали, когда им делать перерывы. Наконец, 10% придерживаются мнения, что сотрудникам хватит и одного обеда.

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