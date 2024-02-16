Общество 16 февраля 2024, 10:57 «Работа.ру»: большинство россиянок желают найти партнера в сфере IT

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Сервис «Работа.ру» узнал у россиянок, какие профессии у мужчин они считают самыми привлекательными. Результаты исследования опубликовала Lenta.ru.

Большинство респонденток (52%) заявили, что собираются найти партнера в сфере IT. Еще 47% интересует нефтегазовая отрасль. По мнению 37% опрошенных, жениха стоит искать в банковской и финансовой области.

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Кроме того, в список попали такие сферы, как недвижимость и строительство, юриспруденция, медицина и ветеринария, а также спорт.