Общество 14 декабря 2023, 12:03 «Работа.ру»: большинство россиян загадают на Новый год здоровье для себя и близких

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Большинство россиян (73%) загадывают желание под бой курантов. Оставшиеся 27% не верят в новогодние чудеса. Результаты соответствующего опроса от сервиса «Работа.ру» привел RT.

Аналитики отметили, что 76% респондентов попросят в праздничную ночь о здоровье для себя и близких, еще 44% — о счастье. Кроме того, 28% опрошенных загадают год без катастроф.

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Среди самых необычных пожеланий — найти чемодан с миллионом рублей (16%) и провести год на удаленке (6%).