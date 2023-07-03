03 июля 2023, 17:13
«Работа.ру»: большинство россиян отправились бы в путешествие при условии отсутствия работы
Более 50% россиян отправились бы в путешествие, если бы им не нужно было работать. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».
Кроме того, около 38% соотечественников признались, что при таких условиях они бы с удовольствием занялись домашним хозяйством. Еще 36% россиян освоили бы новые хобби и стали заниматься саморазвитием.
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Отмечается, что открыть свой бизнес хотели бы 24% опрошенных, еще 22% россиян посвятили бы свою жизнь науке.
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