Общество 03 июля 2023, 17:13 «Работа.ру»: большинство россиян отправились бы в путешествие при условии отсутствия работы

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Более 50% россиян отправились бы в путешествие, если бы им не нужно было работать. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Кроме того, около 38% соотечественников признались, что при таких условиях они бы с удовольствием занялись домашним хозяйством. Еще 36% россиян освоили бы новые хобби и стали заниматься саморазвитием.

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Отмечается, что открыть свой бизнес хотели бы 24% опрошенных, еще 22% россиян посвятили бы свою жизнь науке.