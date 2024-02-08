Общество 08 февраля 2024, 15:39 «Работа.ру»: больше половины руководителей не одобряют служебные романы

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Сервис «Работа.ру» провел исследование и узнал, как наниматели относятся к служебным романам. Результаты опроса опубликовала «Мослента».

Большая часть руководителей (55%) не одобряет романтические отношения в офисе. По их мнению, это негативно влияет на эффективность трудовой деятельности, а также общее настроение в коллективе.

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Еще 20% считают, что любовные чувства двух сотрудников положительно воздействуют на результаты работы. Оставшиеся 25% не видят связи между этими факторами, добавил «ФедералПресс».