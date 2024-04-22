Общество 22 апреля 2024, 11:52 «Работа.ру»: более 20% россиян учитывают приметы и суеверия при трудоустройстве

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Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, что 23% россиян учитывают приметы при трудоустройстве или перед важными встречами. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».

Чаще всего придерживаются суеверий сотрудники банковской отрасли и торговли. А вот многие работники образовательной сферы, производства и агропрома стараются обращать внимание на хорошие знаки в таких ситуациях. Данный вариант выбрали 26% участников.

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Еще 44% заявили, что не верят в приметы. Значимая часть скептиков — представители IT-отрасли.