«Работа.ру»: 62% мужчин считают честность и верность главными качествами в партнерше

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди мужчин о том, какие качества в партнерше для них важнее всего. 62% отметили честность и верность. Об этом сообщил сайт «Экономика сегодня».

«53% выбирают добродушных и открытых спутниц, 52% — оценивают внешние качества, столько же — ум и интеллектуальные способности», — говорится в сообщении.

Также 39% мужчин назвали важным качеством хорошее чувство юмора. 28% респондентов считают, что девушка должна заниматься спортом и внимательно относиться к своему здоровью.