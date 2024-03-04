04 марта 2024, 13:12
«Работа.ру»: 30% нанимателей используют фразу «мы вам перезвоним» при отказе соискателю
Сервис «Работа.ру» провел опрос и выяснил, какое значение вкладывают наниматели в обещание перезвонить соискателю после собеседования. Результаты исследования опубликовала «Газета.ru».
Так, 30% респондентов заявили, что используют соответствующую фразу при отказе кандидату. Еще 38% участников действительно планируют вновь связаться с человеком.
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По словам 22% представителей бизнеса, после данного заверения возможного сотрудника заносят в кадровый резерв.
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