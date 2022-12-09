Эксклюзив 09 декабря 2022, 11:56 «Работали по повышенному рангу». Начальник ГУ МЧС России по МО — о крупном пожаре в гипермаркете OBI Начальник ГУ МЧС по МО Полетыкин: площадь пожара в ТЦ «Мега Химки» составила 7 тыс. кв. м

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Общая площадь пожара в гипермаркете OBI на территории торгового центра «Мега Химки» составила семь тысяч квадратных метров, расчеты работали по повышенному рангу. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

«Работали по повышенному рангу, на 10:45 даем ликвидацию открытого горения. Общая площадь пройденного пожара составляет семь тысяч квадратных метров, горящее здание обрушилось на площади пять тысяч квадратных метров», — рассказал Сергей Полетыкин.

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Он подчеркнул, что специализированные службы взяли пробы воздуха в зоне возгорания и сделали их анализ. Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ не зафиксировали.

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«Угрозы жизни и здоровью жителей Химок нет», — отметил начальник ГУ МЧС России по Московской области.

Он обратил внимание, что предварительная причина возгорания — нарушение требований безопасности при проведении сварочных работ.

«В настоящий момент проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установления причин пожара», — заключил Сергей Полетыкин.

Ранее гендиректор «Дельта-строй» рассказал о крупном пожаре в гипермаркете OBI.