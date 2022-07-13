Работающим в сельской местности мужчинам предложили дать дополнительные выходные

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил письмо главе Минтруда Антону Котякову с предложением предоставить дополнительные выходные работающим на селе мужчинам. Об этом написал RT.

По его словам, мужчины, работающие в сельской местности, нередко выполняют тяжелую физическую работу при сложных погодных условиях.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в трудовое законодательство в части наделения работающих в сельской местности мужчин аналогичным правом на один дополнительный выходной день в течение месяца без сохранения заработной платы», — говорится в тексте обращения.

Орлов напомнил, что осенью 2019 года в Трудовом кодексе России появилась статья, по которой женщинам предоставляется право взять один дополнительный выходной день в течение каждого месяца без сохранения заработной платы.