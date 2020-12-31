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    31 декабря 2020, 07:15

    Работающим в новогодние праздники россиянам посоветовали баловать себя мелочами

    Александра Ломейко

    Россиянам, которые выйдут на работу в новогодние праздники, дали несколько советов по повышению работоспособности. Настроение поднимут приятные мелочи и правильное отношение к ситуации.

    Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала сайту RT, как настроить себя на рабочий лад во время каникул.

    «Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами», — заметила она.

    Нелишним будет украсить чем-то напоминающем о празднике рабочее место, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка. Свою роль сыграет и правильное отношение к работе. Например, стоит слушать хорошие новости и обмениваться поздравлениями с коллегами. Настроение поднимут слова благодарности близким.

    «Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник», — предположила Старикова.

    Она предложила работающим в Новый год «понять свою миссию», чтобы поддержать себя морально.

    Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, как часто за свою карьеру встречал Новый год во время полета.