Работающим в новогодние праздники россиянам посоветовали баловать себя мелочами
Генеральный директор Русской кадровой ассоциации Анна Старикова рассказала сайту RT, как настроить себя на рабочий лад во время каникул.
«Чтобы повысить работоспособность, можно себя побаловать какими-то мелочами», — заметила она.
Нелишним будет украсить чем-то напоминающем о празднике рабочее место, если это не противоречит правилам внутреннего распорядка. Свою роль сыграет и правильное отношение к работе. Например, стоит слушать хорошие новости и обмениваться поздравлениями с коллегами. Настроение поднимут слова благодарности близким.
«Если человек работает в новогодние праздники, то, может быть, он работает потому, что его работа помогает другим людям ощутить праздник», — предположила Старикова.
Она предложила работающим в Новый год «понять свою миссию», чтобы поддержать себя морально.
Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал, как часто за свою карьеру встречал Новый год во время полета.