Общество 22 июля 2023, 12:42 Работающим в Донбассе иностранным журналистам окажут централизованную помощь Французская журналистка Нэан заявила о проекте помощи иностранным журналистам в Донбассе РИА «Новости»

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Освещающие события в Донбассе иностранные журналисты чаще всего действуют в одиночку, и единой команды не существует. Для этого французская журналистка и выпускница проекта «Мастерская новых медиа» АНО «Россия — страна возможностей» Кристель Нэан Карин придумала проект, объединяющий сотрудников СМИ из разных стран. Как сообщило РИА «Новости», о своей идее она рассказала президенту России Владимиру Путину и получила обещание поддержки.

В беседе с агентством журналистка пояснила, что иностранные журналисты сегодня выпускают меньше контента, чем могут, так как все приходится делать в одиночку — начиная от съемок и монтажа и заканчивая переводами и наложением субтитров.

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Придуманный ей проект предусматривает централизованную помощь сотрудникам иностранных СМИ с технической частью работы и поддержке в организации поездок.

«Сейчас очень трудно передавать правду, потому что все большие СМИ на Западе не пропускают ту информацию, которую независимые журналисты хотели бы публиковать. Но, слава богу, у нас есть сейчас интернет, и мы можем донести нашу информацию до аудитории», — заявила Нэан.

Она добавила, что журналисты, которые станут работать в ее проекте, будут сообщать только реальные факты и правду. Так как проект независимый, то это снимет все обвинения в ангажированности.

Нэан подчеркнула, что в странах Запада взгляд на события в Донбассе с другой стороны очень востребован. Крупные СМИ дают только картинку со стороны Украины и игнорируют проблемы жителей обстреливаемых ВСУ регионов. О своем интересе к проекту уже заявили независимые журналисты из Франции, Канады, Великобритании, США и Нидерландов.