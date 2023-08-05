Общество 05 августа 2023, 02:59 Работающим удаленно россиянкам в декрете предложили сохранить пособие Лидер ЛДПР Слуцкий предложил разрешить женщинам в декрете работать дистанционно Freepik

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Женщинам в декрете предложили предоставить возможность работать дистанционно с сохранением выплат. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Госдумы Леонида Слуцкого.

Лидер ЛДПР направил на заключение в правительство РФ пакет законопроектов о правах женщин, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Он предложил дополнить статьи закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» и Трудового кодекса РФ.

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Как отмечено в проекте, у родителя будет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если он трудится неполный рабочий день дистанционно. При этом условием является возможность выполнять трудовые функции в удаленном формате.

По мнению Слуцкого, благодаря новому закону женщины смогут совмещать материнство с работой, что «придаст им уверенность в финансовом положении».

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее предложил сохранить выплаты по уходу за ребенком в России до того момента, пока он не пойдет в детский сад.