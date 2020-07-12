Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Пожилые люди получат прибавку к пенсии автоматически, эта норма прописана в законе о страховых пенсиях.

Перерасчет пенсий произведут для тех пенсионеров, которые работали в 2019 году и за которых работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд. Перерасчет пройдет исходя из суммы, перечисленной в Пенсионный фонд России в прошлом году.

«Причем произойдет это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет», — отметила Бибикова.

Помимо этого, с 1 августа пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через государственный Пенсионный фонд, будут проиндексированы на 9,1%. Их получают россияне 1967 года рождения и младше.

Поправки к Конституции впервые закрепили норму о ежегодной индексации пенсий, поскольку в новой истории России в некоторые периоды пенсии не индексировались. Теперь же в главном законе страны прописано, что индексация выплат будет производиться как минимум один раз в год. Это важно, так как пенсии будут повышаться в любом случае, вне зависимости от вызовов для экономики страны.