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    26 апреля 2022, 12:02

    Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсии

    Оксана Лавнюженко

    Юрист из Тулы Станислав Трунов объяснил пенсионерами, которые работают, могут ли они претендовать на индексацию пенсии. Об этом сообщила «Тулькая служба новостей».

    В ближайшее время в России планируется внеочередная индексация пенсий, однако на нее могут претендовать только неработающие пенсионеры. По словам специалиста, у работающих пенсионеров есть шанс также получить индексацию, однако для этого им нужно будет уволиться.

    «После увольнения работающему пенсионеру восстанавливают все пропущенные индексации. Этот процесс не быстрый — перерасчет занимает три месяца. Даже если человек практически сразу устроился на новую работу, а не через три месяца после повышения пенсии, выплату ему все равно обязаны повысить. Проиндексированная пенсия при устройстве на новую работу не вернется к старому значению, поскольку в расчет уже будет браться сумма пенсии до трудоустройства», — отметил юрист.

    Он подчеркнул, что сразу после увольнения пенсионер вправе устроиться на новую работу.