Работающим пенсионерам объяснили, как добиться индексации пенсии

Юрист из Тулы Станислав Трунов объяснил пенсионерами, которые работают, могут ли они претендовать на индексацию пенсии. Об этом сообщила «Тулькая служба новостей».

В ближайшее время в России планируется внеочередная индексация пенсий, однако на нее могут претендовать только неработающие пенсионеры. По словам специалиста, у работающих пенсионеров есть шанс также получить индексацию, однако для этого им нужно будет уволиться.

«После увольнения работающему пенсионеру восстанавливают все пропущенные индексации. Этот процесс не быстрый — перерасчет занимает три месяца. Даже если человек практически сразу устроился на новую работу, а не через три месяца после повышения пенсии, выплату ему все равно обязаны повысить. Проиндексированная пенсия при устройстве на новую работу не вернется к старому значению, поскольку в расчет уже будет браться сумма пенсии до трудоустройства», — отметил юрист.

Он подчеркнул, что сразу после увольнения пенсионер вправе устроиться на новую работу.