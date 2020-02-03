Работающих в туалете красноярских учителей пообещали перевести в кабинеты через два года

Педагоги из школы города Иланский (Красноярский край) вынужденно работают в туалете. Они переедут в нормальный кабинет через два года, а пока можно проверять тетрадки и писать планы-конспекты уроков и в уборной. Тем более ей давно не пользовались по назначению.

«Стесненные условия — это, конечно, вынужденная мера, в ближайшие полтора-два года проблема будет решена», — приводит красноярский портал NGS24.ru слова замминистра образования региона Романа Шорохова.

Он добавил, что педагоги работают в кабинете-туалете с прошлого года. Еще в 2018-м в школе решили устроить капремонт и расширить рабочее пространство для учителей. Рабочие начали ремонт, но вскрылись дефекты, которые не указали в проекте реконструкции. Ремонт затянулся.

По словам Шорохова, в этом помещении раньше был архив, который перевезли в другое место, а туда определили учителей. По плану это туалет, однако им никто не пользовался. В помещении есть все условия для работы: окно, вентиляция и освещение.

Об учителях из иланской школы, которые вынуждены работать в уборной из-за ветхости здания, сообщили накануне СМИ. Ученики рассказали, что этим туалетом не пользовались давно. Самим им туалетов в школе хватает.