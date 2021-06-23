Работающие в жару курьеры пожаловались на ожоги от солнца

Курьеры сервисов доставки еды продолжают работать и в аномальную жару. Люди часами находятся под палящим солнцем, но, по их словам, они не могут получить бесплатную воду или хотя бы летнюю форму. Об этом они пишут в чатах для общения с коллегами.

Один из курьеров рассказал, что у его коллеги появились волдыри на руках от солнца. Когда он обратился к руководству с вопросом о компенсации, ему якобы заявили, что в страховку входят только переломы и другие тяжелые травмы.

Еще один сотрудник посетовал, что ему приходится работать в форме, совершенно не подходящей для такой аномальной жары, а на просьбы о летних майках, по его словам, начальство не реагирует.

В Delivery Club заявили, что помогают курьерам работать в жару, раздавая бесплатную воду. Ее развозят на машинах бригадиры компании. Получить воду могут сотрудники и других сервисов доставки.

«Мы планируем продолжить раздачу воды в течение всего времени аномальной жары. Также курьеры могут самостоятельно формировать свой график, чтобы выходить на работу в комфортное для себя время, и выбирать более короткий рабочий слот», — заявили «360» в пресс-службе Delivery Club.

В ответ на вопрос о том, что делать тем сотрудникам, которые получили солнечные ожоги или тепловой удар, в компании сообщили, что курьеры понимают окружающую обстановку и уходят с работы раньше, если чувствуют, что могут перегреться.

В «Яндекс.Еде» рассказали, что для работников служб доставки были организованы бесплатные пункты раздачи воды. Точки находятся рядом с ресторанами у метро «Охотный Ряд», «Тверская», «Чистые пруды», «Третьяковская», «Курская», «Белорусская» и «Улица 1905 года», «Киевская», «Выставочная» и «Тульская», сообщила «Российская газета». Воду также может получить курьер в футболке любого цвета.

Некоторые расценили раздачу воды компаниями просто как возможность устроить себе пиар, но при этом не отказались, что бутылки продолжали раздавать, пока на улице продолжает стоять невыносимая жара.

Глава Союза курьеров России Иван Вайсс в беседе с «360» отметил, что в организации объясняют сотрудникам, как вести себя в условиях жары. Им дают советы по форме одежды, питью воды и поведении при длительном нахождении под открытым солнцем.

«Видно, что не у всех людей есть достаточный опыт. <…> Солнце ассоциируется с отдыхом, пляжем, расслаблением. А сейчас это может привести к солнечным ожогам, тепловым ударам и другим последствиям», — подчеркнул Вайсс.

Курьерам в союзе дают рекомендации не только для того, чтобы они смогли работать, но и чтобы впоследствии не столкнулись с проблемами со здоровьем. Людям необходимо заботиться о себе: использовать защитный крем, выбирать по возможности закрытую одежду и свести к минимуму нахождение на солнце.

«В таких погодных условиях представителям всех профессий, которые вынуждены находиться на солнце, приходится одинаково несладко», — сказал глава Союза курьеров России.

От себя он добавил, что больше любит работать именно летом, чем зимой, «когда -15 и снега по колено».