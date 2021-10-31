Работающие в красной зоне российские врачи обратились к людям

Врачи Набережных Челнов провели флешмоб, чтобы жители города не нарушали ограничительные меры и оставались дома в нерабочие дни. Фото опубликовало Управление здравоохранения региона.

В ведомстве заявили, что из-за роста заболеваемости врачи ковидных отделений Набережных Челнов буквально живут в красной зоне.

«У каждого времени — свои герои. Сегодня они носят защитный костюм, респиратор и очки, ежедневно рискуя своей жизнью. И только общими усилиями мы сможем победить опасный вирус!» — говорится в сообщении в Instagram управления.

На снимках медики держат в руках плакаты с призывами вакцинироваться, защитить пожилых людей и своих близких. Также врачи обратили внимание, что коронавирус молодеет, поэтому осторожными нужно быть не только пенсионерам. Все пункты вакцинации в Набережных Челнах продолжают работать в обычном режиме.

Татарстан стал одним из регионов с самой неблагополучной эпидемической ситуацией. Из-за этого режим нерабочих дней здесь решили продлить после 7 ноября. В Казани на этой неделе был поставлен рекорд по числу вызовов скорой помощи.