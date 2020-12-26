Работающие по ночам «тайные комнаты» нашли в баре в центре Москвы

Бар Mendeleev на Петровке работал по хитрой схеме после введения антиковидных ограничений. Он продолжал принимать гостей в «тайных комнатах» после 23:00. Там было тесно и накурено.

Сотрудники ОАТИ и инспекторы выявили, что Mendeleev работает после 23:00. Дверь в заведение вскрыли кувалдой и увидели там посетителей. Во время повторного рейда в 03:00 охрана открыла дверь, но теперь все было как-будто в порядке — свет зале не горел, гостей не было. У проверяющих была информация, что в баре есть тайные помещения. Их нашли.

Как рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, проверка обнаружила около 70 человек в небольшом запертом помещении. Посетители пили алкоголь, курили и в прямом смысле сидели друг у друга на коленях, потому что тесно.

«Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административный меры за работу после 23:00», — заявил Поповский и добавил, что администрацию бара могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть заведение на три месяца. Если после тусовок в «тайных комнатах» кто-нибудь заболеет, штраф вырастет до миллиона рублей.

Накануне столичный ресторан Choice Moscow уличили в работе по ночам. По данным оперштаба, здесь тоже потребовалось взламывать дверь.