Работающие по ночам «тайные комнаты» нашли в баре в центре Москвы
Сотрудники ОАТИ и инспекторы выявили, что Mendeleev работает после 23:00. Дверь в заведение вскрыли кувалдой и увидели там посетителей. Во время повторного рейда в 03:00 охрана открыла дверь, но теперь все было как-будто в порядке — свет зале не горел, гостей не было. У проверяющих была информация, что в баре есть тайные помещения. Их нашли.
Как рассказал главный инспектор ОАТИ Ян Поповский, проверка обнаружила около 70 человек в небольшом запертом помещении. Посетители пили алкоголь, курили и в прямом смысле сидели друг у друга на коленях, потому что тесно.
«Соответствующие уведомления будут отправлены в Роспотребнадзор и противопожарные органы. Также заведению грозят административный меры за работу после 23:00», — заявил Поповский и добавил, что администрацию бара могут оштрафовать на 300 тысяч рублей или закрыть заведение на три месяца. Если после тусовок в «тайных комнатах» кто-нибудь заболеет, штраф вырастет до миллиона рублей.
Накануне столичный ресторан Choice Moscow уличили в работе по ночам. По данным оперштаба, здесь тоже потребовалось взламывать дверь.