Работающие пенсионеры смогут продлить электронные больничные

Изменения в правила оформления больничных утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Речь идет о людях старше 65 лет, которые не работают удаленно и вынуждены соблюдать самоизоляцию в целях безопасности. Такой категории можно оформлять электронные листки о нетрудоспособности с 15 июня и пока не закончится режим ограничений.

При этом если пенсионер действительно не выходит на работу, дополнительных документов для больничного ему оформлять не нужно, это — обязанность работодателя.

«Новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счет средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного», — говорится в сообщении.

Расчет пенсионеру предоставят по среднему заработку за два года, но не более 70 тысяч рублей в месяц. При этом стаж должен быть более восьми лет.