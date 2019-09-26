Работающие народные приметы назвали в Гидрометцентре

Среди многочисленных народных погодных примет метеорологи выявили всего две, которые действительно оправдываются.

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Об этом ТАСС заявил руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Есть две приметы, которые действительно оправдываются, но они для краткосрочного прогнозирования. Первое — красное солнце во время захода означает, что день завтра будет погожий, а если оно белесое — дожди и непогода», — рассказал Вильфанд.

Второй приметой, которой можно доверять, он назвал низко летающих птиц.

«Это так, и объяснение простое — у мошкары намокают крылышки, когда влажность воздуха очень велика, а это перед дождем и бывает, потому ласточки вынуждены снижаться, чтобы питаться», — пояснил он.

Вильфанд также сообщил, что на следующей неделе центральную часть России ожидают дожди и потепление. Температура должна вернуться к климатической норме и достигнет 11-15 градусов. Метеорологи предупредили, что с октября по март аномально теплая погода будет наблюдаться на севере, в европейской и азиатской частях страны.

Юг, напротив, ожидают сильные холода.