Эксклюзив 10 марта 2023, 11:23 «Работаем с полицией». Директор архангельской школы — о травле учениками сына участника СВО Глава СОШ 33 в Архангельске Борзова: затравленного сына участника СВО не перевели из школы

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Учащиеся средней школы №33 в Архангельске затравили сына участника спецоперации. Директор образовательного учреждения — Татьяна Борзова — в беседе с «360» заявила, что образовательное учреждение уже провело собственное расследование.

«Причастные к произошедшему, включая работников школы, уже работают с правоохранительными органами — полицией и СК», — отметила она.

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Также собеседница «360» отметила, что пострадавшего пока оставили в той же школе, а сама ситуация нормализовалась. По ее словам, учителя уже провели воспитательную беседу с организаторами травли.

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«Еще до того, как информация об издевательствах появилась в Сети, в школе начали местные разбирательства» — поделилась она.

Ряд источников заявлял, что мальчик уже не в первый раз стал жертвой нападок школьников. Однако директор назвала эти слухи ложью.

Видео с издевательством над сыном участника спецоперации появилось в Сети 9 марта. На кадрах видно, как школьники окружили мальчика, а один из обидчиков маркером написал на лбу жертвы матерное слово.