Общество 15 июля 2023, 14:14 «Работаем, братья!» Симоньян прокомментировала предотвращение покушения на себя Главред RT Симоньян фразой «Работаем, братья» высказалась о предотвращении покушения РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян отреагировала на новость о предотвращении покушения на себя. В своем Telegram-канале она написала, что готовившие преступление следили за ней и собирали информацию.

«ФСБ вместе с МВД и СК задержали группу, которая по заказу Украины готовила мое убийство. Следили за мной, знали все мои адреса. Работаем, братья!» — отметила Симоньян.

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О задержании злоумышленников, готовившихся к убийству Маргариты Симоньян и журналистки Ксении Собчак, стало известно днем 15 июля.

В Федеральной службе безопасности рассказали, что подготовкой покушения занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88» — они следили за жертвами по адресам их работы и проживания.

«В ходе проведения следственных действий они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство», — уточнили силовики.

У задержанных обнаружили автомат Калашникова и 90 патронов к нему, а также наручники, шевроны и флаги с нацистской символикой, ножи и кастеты.