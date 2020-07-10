Работа терминала А возобновилась во Внуково

По данным сайта «Аргументы и факты», до этого он был временно закрыт в связи с распространением коронавируса. Также подземный уровень аэропорта связан с железнодорожной станцией, на которую приходят поезда «Аэроэкспресс».

«Для обеспечения безопасности здоровья пассажиров на подземном уровне терминала А проводится бесконтактная термометрия всем входящим в аэропорт», — говорится в сообщении аэропорта.