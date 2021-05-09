Работа станций метро изменится во время парада Победы в Москве

В центре Москвы 9 мая изменится работа нескольких станций метро. С 05:30 до окончания парада Победы «Библиотека имени Ленина» будет работать только на пересадку пассажиров. А станции «Охотный ряд», «Театральная», «Боровицкая», «Площадь Революции» и «Александровский сад» — на вход и пересадку.

Во время построения колонн техники на Тверской улице планируют ограничить выход со станций «Тверская», «Пушкинская», «Чеховская», «Маяковская», «Лубянка», «Китай-город», сообщили в столичном департаменте транспорта.

На станции «Парк Победы» выходы 1–5 будут работать только на выход, а выход 6 — только на вход.

Также в центре и на северо-западе города изменятся маршруты наземного транспорта. Дороги будут периодически перекрывать для прохождения военной техники.

После завершения парада Победы ее начнут перемещать с парадной площадки в Алабино на улицу Нижние Мневники.

В воскресенье, 9 мая, по всей стране пройдут торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.