Работа «скорых» изменилась в Челябинской области

«В связи с сезонным ростом гриппа и ОРВИ резко увеличилось количество вызовов скорой помощи. В сутки только диспетчеры 03 получают более двух тысяч вызовов», — цитирует ведомство ИА RNS.

Отмечается, что первоочередными будут считаться вызовы к пациентам с серьезными бытовыми ранениями и травмами, сердечно-сосудистыми обострениями (инсульт, инфаркт) и после ДТП.

В поликлинику и «неотложку» будут передавать вызовы при плохом самочувствии, рвоте, обмороке и пищевых отравлениях.