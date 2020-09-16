Строительство нового газопровода «Сила Сибири — 2» началось в России. Об этом президенту Владимиру Путину сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

«Вы дали поручение по „Силе Сибири — 2“ начать проектно‑изыскательские работы. Мы начали ПИР (проектно-изыскательские работы — прим. ред.) и одновременно, конечно же, начали работу по монгольскому участку», — рассказал главе государства Миллер. Цитату привел официальный сайт Кремля.

Он добавил, что подписал меморандум с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Документ касается создания компании специального назначения, которая выберет трассу газопровода. Результаты совместной работы будут готовы для обсуждения в начале 2021 года.

«Реализация проекта „Сила Сибири — 2“ позволит, во‑первых, нам соединить газотранспортные мощности на западе с газотранспортными мощностями на востоке», — отметил глава «Газпрома».

По словам Миллера, строительство даст новые возможности для газификации Восточной Сибири и Забайкалья. Благодаря новому газопроводу можно будет открыть поставки с Ямала на азиатский рынок. Мощность «Силы Сибири — 2» составит до 50 миллиардов кубометров газа.