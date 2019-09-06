Работа над программой интеграции России и Белоруссии завершилась

Документы по интеграции России с Белоруссией подпишут в декабре Подробнее

«Мы завершили работу над программой действий по реализации союзного договора 1999 года с приложением к нему перечня „дорожных карт“», — цитирует главу кабмина RT.

Медведев добавил, что стороны должны будут подготовить нормативные акты, которые затронут практически все области экономической деятельности. В частности, речь идет о налоговой и финансово-кредитной сферах, а также о таможенном регулировании и цифровом развитии и туризме.