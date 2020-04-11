Работа на опережение. Онищенко объяснил, кого затронет пропускной режим

Власти работают на опережение, вводя систему пропусков в Москве и Подмосковье. Об этом заявил депутат Геннадий Онищенко.

Онищенко в интервью «Парламентской газете» объявил, что пропуска будут выдаваться в первую очередь тем, кому передвижения по городу необходимы по роду деятельности.

«В Москве работают все министерства, понятно, что не всем составом, но работают. Медикам, которые едут на работу и возвращаются с нее», — сказал Геннадий Онищенко.

По его словам, в спецпропуске может быть указано, что человек работает врачом.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев объявили, что в столичном регионе будет поэтапно вводиться пропускной режим. Сначала пропуска будут выдавать тем, кому перемещаться нужно для работы. Потом режим могут расширить на тех, кому нужно ездить между районами или даже передвигаться внутри одного района.

В России, по данным на 10 апреля, 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. В Москве заболевших — 7822, в Московской области — 930.